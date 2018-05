Villingen-Schwenningen Und sie rollen wieder...

VS-Villingen. Im vergangenen Jahr wurde das Segway-Angebot noch von einem Anbieter in Freiburg gemanagt, Strauß war lediglich die ausführende Hand gewesen. Doch als der Anbieter wegen finanzieller Probleme aus dem Geschäft in Villingen ausgestiegen sei, da war auch Strauß urplötzlich weg vom Fenster, schildert er im Nachgang im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten ein wenig bitter. "Es ist wirklich gut angekommen, ich hätte noch viel mehr machen können", erzählt er und macht deutlich, ausgebremst worden zu sein. Doch jetzt will er mit den Segways in und um VS wieder Vollgas geben.

Strauß hat sich selbstständig gemacht, eigene Segways zugelegt und ist zurück. In der Färberstraße 60 ist die Reisescheune Schwarzwald eingezogen und mit ihr: "Segway Villingen-Schwenningen". Weil die Segway-Touren ein Saisongeschäft seien, habe er sich ein Konzept einfallen lassen, mit dem sich das Geschäft das ganze Jahr hindurch trägt. Was lag für den gelernten Reiseverkehrskaufmann aus Waldmössingen näher, als das Reisesegment auszubauen? Also eröffnete er ein Incoming-Reisebüro für Gäste, die in den Schwarzwald kommen, oder ortsansässige Gruppen von Vereinen oder Firmen. Für sie schneidert er ein komplettes Programm. Und dort kommt dann seine Heimatliebe genauso zum Tragen wie bei den Segway-Touren. "Ich bin ein Schwarzwälder von Kindheit an, das lebe ich von innen heraus." So erzählt der 58-Jährige bei den Stopps während geführter Touren immer wieder Sagen, Geschichten und Anekdoten der Region. 15 Touren sind nun machbar. Fünf eigene Segways hält Strauß vor, dank der Kooperation mit der Firma Schwarzwaldgaudi in Titisee-Neustadt aber können Gruppen mit bis zu 25 Personen starten.

Die Stadtführungen per Segway sind nur über die Tourist-Info machbar. Neu ins Leben gerufen hat Strauß nun aber auch eine Kelten-Tour – mit dem Segway geht es zum Magdalenenberg, anschließend steht ein Besuch des Franziskanermuseums auf dem Plan. Linachtal, Langenbachtal, Stockwaldtour – auf diesen Routen geht es bis in abgelegene Zinken des Schwarzwalds, die mit dem Auto unerreichbar bleiben. "Viele Radfahrer und Mountainbiker kennen diese Touren", weiß Strauß, der als nach eigener Aussage einziger Anbieter der Segwaytouren um VS hofft, dass seine Begeisterung für das Segway auf andere überspringt.