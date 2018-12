Villingen-Schwenningen Und plötzlich steht ein Känguru vor der Tür

VS-Villingen. Lustig, abgefahren, skurril – es gehen einem schier die Adjektive aus, will man beschreiben, was ein schreibender "Kleinkünstler" in der Wohngemeinschaft mit einem Känguru erlebt. Im Theater am Ring sorgten am Dienstagabend die "Känguru-Chroniken" für viel heiteres Gelächter.