Villingen-Schwenningen Und plötzlich ist das Augenlicht weg

VS-Schwenningen. Die Augenmaske aufsetzten und geschwind durch den Parcours laufen. Das kann doch nicht so schwer sein, denke ich mir und erhasche noch schnell einen Blick, welche Hindernisse mich erwarten. Der Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden (BSVSB) bietet den Selbstversuch auf der Messe an.

Ursula Kunzmann hilft mir die Augenmaske so zu positionieren, dass ich wirklich nichts mehr sehen kann. Kunzmann ist selbst fast blind und kann nur noch Hell-Dunkel-Kontraste unterscheiden. Sie ist seit mehreren Jahren auf der Messe dabei und kennt den Parcours auswendig. Jetzt bin ich völlig blind und damit steigt meine Verunsicherung. Kunzmann erklärt mir noch etwas, aber ich kann mich bei den lauten Hintergrundgeräuschen nicht richtig konzentrieren. Zur Orientierung bekomme ich einen Blindenstock. "Der Griff hat eine flache Seite, dort muss der Daumen liegen", sagt Kunzmann. Ich befolge ihren Rat, ohne sie wäre ich aufgeschmissen in der unbekannten Umgebung. Ich setze einen Fuß vor den anderen, fühle mich als würde ich das Laufen nochmal neu lernen.

Das erste Hindernis ist den Parcours erst mal zu finden. "Am Boden befindet sich ein Blindenleitsystem, wie man es von Bahnhöfen kennt", sagt Kunzmann. Ich versuche den Stock genau in den Rillen zu führen, wie Kunzmann es mir erklärt. Langsam taste ich mich zum ersten Absatz vor. "Was machen Sie, wenn es an Haltestellen eine solche Markierung nicht gibt", frage ich. "Dann wird es natürlich schwer. Im schlimmsten Fall kann man dann nicht mehr rausgehen, weil es viel zu gefährlich wäre", antwortet Kunzmann.