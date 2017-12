Villingen-Schwenningen Und irgendwann geht das Licht aus

Manche Mieter müssen sich warm anziehen

In den meisten Fällen kommen die SVS-Kunden spätestens mit der Sperrankündigung der Zahlungsaufforderung nach und wenden die drohende Sperrung damit ab, so die Erfahrungen von Susanna Kurz. Als Energieversorger sei die SVS prinzipiell berechtigt, die Versorgung mit Strom einzustellen, wenn die offenen Beträge des Kunden die Grenze von 100 Euro überschreiten.

Axel Rieger vom Mieterbund VS kennt noch andere Gründe, warum sich manche Mieter warm anziehen müssen.. "Da hat der Vermieter eben kein Öl gekauft und die Leute sitzen in der Kälte", erzählt der Geschäftsführer. Falls dieser Kauf in der Verantwortung des Wohnungseigentümers liege. Mitunter haben es Rieger und seine Mitstreiter auch mit nicht oder nur schlecht funktionierenden Heizanlagen zu tun. Doch öfters reiche ein Brief aus, um auf den Mangel hinzuweisen, berichtet er aus dem Beratungs-Alltag. Eher selten brauche es härtere Bandagen, damit Vermieter ihren Verpflichtungen nachgehen.