Villingen-Schwenningen Unbekannter belästigt Kinder am Bahnhof

Villingen-Schwenningen. Zunächst fragte er sie nach Geld für Zigaretten. Nachdem er einem der Jungen er sechs Euro abnehmen konnte, führte er die beiden Kinder in ein gartenähnliches Grundstück unweit des Bahnhofs. Dort griff er einem der Jungen ans Knie und in den Schritt. Den beiden Elfjährigen gelang es davonzulaufen, teilt die Polizei am Freitag mit.

Die Polizei Schwenningen ermittelt nun gegen den noch unbekannten Jugendlichen. Er nannte sich laut der Aussage der Kinder Marc, trug eine dunkle Jogginghose und eine dunkle Jacke. Der Gesuchte hatte einen gestrickten und karierten Schal um und trug einen roten Rucksack. Nach Angaben der beiden Kinder sprach der Jugendliche mit einem ausländischen Akzent, hatte eine dunkle Hautfarbe und dunkle Locken.

Das Polizeirevier Schwenningen nimmt unter Telefon 07720/ 8 50 00) Hinweise entgegen.