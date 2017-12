Die Vorfreude auf die Feiertage ist am Montagabend in Schwenningen von Weihnachtsdiebstählen getrübt worden. VS-Schwenningen. Gleich zwei Mal schlugen der oder die unbekannten Täter zu: In einem Fall wurde laut Polizei zwischen 18.10 und 18.30 Uhr in der Ludwigsburger Straße ein beleuchteter Weihnachtsstern entwendet. Der silberne Stern im Wert von etwa 50 Euro war vor einer Haustür aufgestellt und hat die Maße 78x78x78 Zentimeter. In einem zweiten Fall wurde gegen 18.30 Uhr in der Waiblinger Straße eine etwa 50 Zentimeter hohe Laterne in Weißholzoptik gestohlen, die ebenfalls als Weihnachtsdekoration vor einer Haustür stand. Die Laterne hat einen Wert von etwa 30 Euro. Aus der Nachbarschaft ist zudem noch ein dritter Fall bekannt. Ob der oder die vorweihnachtlichen Gauner auf den Spuren des Grinch wandeln und die Festtage sabotieren wollen oder doch eher versuchen, sich auf ungesetzlichem Wege und zum Schaden anderer Adventsdekorationen zu besorgen, ist bislang unklar. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei unter Telefon 07720/8 50 00 entgegen.