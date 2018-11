Villingen-Schwenningen "UN-Vereinte Nationen" mit Mike und Aydin

In einer Zeit, in der eine unüberlegt geschriebene Twitter-Nachricht eines Präsidenten mit einem undefinierbaren toten Tier auf dem Kopf einen Atomkrieg auslösen kann, diskutieren die beiden selbsternannten Politikwissenschaftler mit Unterhaltungshintergrund, Mike und Aydin, über die UN und lassen Politiker zu Wort kommen, die wir vielleicht zu unrecht verurteilen. Dabei sind sie politisch wieder so unkorrekt, dass einem die Luft wegbleibt. Noch nie waren Klischees so lustig.

Mike und Aydin gastieren am Samstag, 1. Dezember, 20 Uhr, mit ihrem Programm "UN-Vereinte Nationen" im Rollmops-Theater in der Färberstraße 54 in Villingen. Das Theater öffnet bereits um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro.