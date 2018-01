Villingen-Schwenningen. Aufgrund des Nachtumzugs des Narrenvereins Wolfbach Rolli sind in Pfaffenweiler am Samstag, 13. Januar, vorübergehende Straßensperrungen erforderlich. Die Aufstellung der Umzugsgesellschaft erfolgt ab 18.30 Uhr im Neuen Weg und Im Unterdorf. Anschließend verläuft der Umzug über Im Oberdorf/Kohlbrunnenstraße/Steinbühlstraße/Efeustraße bis zur Festhalle. Der Umzug beginnt um 19 Uhr, danach gibt es Programm in der Festhalle.