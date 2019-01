Villingen-Schwenningen Umzug als große Herausforderung

"Unsere Produktionsprozesse sind zertifiziert sowie kundenseitig geprüft und freigegeben", berichtet Möller. Die Folge sei, dass bei einer Produktionsverlagerung sämtliche Maschinen, Anlagen und Teilprozesse erneut vom Kunden angenommen und freigegeben werden. Dies geschehe schrittweise und erfordere Zeit. "An erster Stelle steht hier für uns natürlich die Qualität und die Sicherheit", so der Geschäftsbereichsleiter. Seinen Angaben zufolge handelt es sich hierbei schwerpunktmäßig um Komponenten und Baugruppen von elektromechanischen Lenkungen und Bremsen.

Der erste Produktionsprozess in den neuen Räumlichkeiten habe im September stattfinden können, "damals standen genau vier Maschinen hier", erinnert sich Möller. Bis März sollen 50 Prozent der Produktionsflächen belegt sein, bis Ende des Jahres schließlich 80 bis 85 Prozent. Der Rest diene dann als Flexibilitätsreserve. Dann seien in Villingen-Schwenningen zwei Business Units mit insgesamt 250 Mitarbeitern stationiert.

Mit dem Umzug schaffe man auch Platz am Donaueschinger Standort. Denn im dortigen Technikzentrum sollen die Kapazitäten in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Engineering – also Anlagen-, Werkzeug und Formenbau – konzentriert werden.

Neben dem eigentlichen Umzug, bei dem IMS Gear auch die Unterstützung einer externen Firma in Anspruch nimmt, gehe es beim neuen Werk darüber hinaus um das so genannte Finish der Haustechnik, also die Feinjustierung auf die Produktionsabläufe. Hierbei könne man die Vorteile des modularen und skalierbaren Werks zurückgreifen, denn auf 80 Prozent der Fläche können wahlweise Maschinen der Metall- oder Kunststoffverarbeitung, aber auch der Montage angeschlossen werden. Grund hierfür seien die Versorgungsleitungen unter der Decke, die fast die gesamte Produktionsfläche abdecken und über die beispielsweise Ablüftung oder der Transport von Granulat vonstatten geht.

Grundsätzlich konnte das Unternehmen im neuen Werk neueste Technik umsetzen – angefangen bei der Wärmerückgewinnung über Frischluftumwälzungen sowie optimierte Beleuchtungskonzepte bis hin zu einer modernsten Reinigungsanlage für Metallspäne. Möller: "Hier werden die Späne vom Öl getrennt, welches anschließend gefiltert wird und wieder neu verwendet werden kann."

Was den Blick in die Zukunft am Standort VS betrifft, so hält sich das Unternehmen derzeit noch bedeckt. Zwar hat IMS Gear weitere Flächen in der gleichen Größe reserviert, doch Unternehmenssprecher Thomas Schröter betont: "Wir haben die Option für einen weiteren Bau, aktuell gibt es hier aber keine dezidierten Planungen." Denn zunächst liege der Fokus darauf, dass der Betrieb im neuen VS-Werk laufe.