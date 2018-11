Villingen-Schwenningen Umweltschutz statt Baumbeleuchtung

VS-Schwenningen. "Bis die Genehmigung da ist", wollte Vladimir Bubori sich noch um andere Belange der städtischen Weihnachtsdekoration kümmern, als er am Donnerstag in der Uhlandstraße einen Baum wieder von der zuvor angebrachten Lichterkette befreien musste (wir berichteten). Weil er zuvor "grünes Licht" bekommen hatte, vermutete er einen Kommunikationsfehler innerhalb der Verwaltung. Damit sollte er zwar recht behalten. Doch die Genehmigung wird trotzdem nicht mehr kommen. Denn nun gab die Stadtverwaltung auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten bekannt: Bäume in den Innenstädten von Villingen und Schwenningen bleiben auch künftig dunkel zur Weihnachtszeit.

In einer Innenstadt stehen Bäume an "Extremstandorten", begründete Oxana Brunner von der städtischen Pressestelle dies am Freitag. Das Wurzelwerk könne sich in den engen Quartieren nicht ausbreiten wie in freier Fläche, die Stellen seien trockener und hoch frequentiert. Gerade in der Regenerations- und Ruhezeit seien die Bäume deshalb sehr empfindlich. "Zum Schutz der Bäume darf deshalb keine Beleuchtung oder Schmuck mehr an lebenden Exemplaren angebracht werden." Das werde nun in Villingen und Schwenningen umgesetzt.

Intern, fuhr Brunner fort, sei deshalb dieses Jahr eigentlich auch von Anfang an kommuniziert worden, die Bäume nicht mehr zu schmücken. Dass dem Atelier Bubori ohne Genehmigung das "Okay" zur Arbeit gegeben worden war, scheint demzufolge tatsächlich ein internes Kommunikationsproblem gewesen zu sein, räumte Brunner ein.