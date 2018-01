Villingen-Schwenningen Umbruch im Uhrenindustriemuseum

Hütt ist sicher, dass sich schon in diesem Jahr etwas in Sachen Museumsquartier bewegt. Derzeit würden bereits die ersten Förderanträge gestellt. Bei der nächsten Ausstellung soll gezeigt werden, was das Uhrenindustriemuseum alles hat, sprich Teile aus dem Depot an die Öffentlichkeit geholt werden. Langfristig soll der Blick aber nicht nur in die Vergangenheit Schwenningens mit seiner einst prosperierenden Uhrenindustrie gelenkt werden, sondern auch in die Gegenwart und Zukunft. Ein Anfang war die Ausstellung "Hidden Champions".

Auf den Umzug seines Büros nach Schwenningen freut sich Michael Hütt, der seit 25 Jahren bei der Stadtverwaltung beschäftigt ist. Die Änderung der Museumslandschaft sei eine Chance für Schwenningen und für ihn selbst, etwas entwickeln zu können. "Da steckt mein eigenes Herzblut drin."