Villingen-Schwenningen Üppige Pracht an vielen Obstbäumen

VS-Villingen. Schwarzwälder-Bote-Leser Günter Mauch ist zwar kein Apfelesser, dennoch schaut er mit Sorge auf die in diesem Jahr besonders üppige Pracht, die, so befürchtet er, bald ungenutzt herabfällt und am Boden vermodert. Verhindern lässt sich das nicht, denn einfach tätig zu werden und das Obst von einem fremden Baum für Mus, Kuchen oder Most zu pflücken, geht nicht. Das ist Diebstahl – so will es der Gesetzgeber. Denn jeder Baum gehört jemandem.

"Wir stellen das Obst unserer Bäume auf städtischem Grund Kindergärten und Schulen für Ernteaktionen zur Verfügung", sagt Wolfgang Storz vom Stadtbauamt, Abteilung Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten. Gerne teile man auch Bürgern Bäume zum Pflücken der Äpfel – auf eigene Gefahr – zu, "aber wir wollen in der Tat gefragt werden". Ein Anruf bei ihm in der Stadtverwaltung, Telefon 07721/82 27 42, genüge in der Regel, sagt Storz.

Auch Hermann Krafft mag es gar nicht, wenn sich Passanten auf der vom BUND-Ortsverein gehegten Streuobstwiese am Hang zwischen dem Hotel Diegner und dem Theater am Ring einfach so bedienen. Die Äste tragen in diesem Sommer besonders schwer an den "Blumberger Langstielen", den "Berlepsch" und den "Schönen von Herrnhut". Ein reich behangener Ast ist sogar schon abgebrochen. In normalen Jahren ernten er und sein Helferteam von den zehn Bäumen einen Zentner Äpfel, in diesem Jahr, so vermutet der langjährige Vorsitzende, werde die Ernte zehnmal so hoch ausfallen.