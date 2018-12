Villingen-Schwenningen Überzeugende Leistungen der Herbstprüflinge

VS-Schwenningen. In einer Feierstunde im kleinen Rahmen wurden an der David-Würth-Schule 17 erfolgreiche Berufsschüler, die in sechs kaufmännischen Ausbildungsberufen an der Herbstprüfung teilnahmen, verabschiedet. Viele der diesjährigen Ausbildungszeitverkürzer konnten sich über einen äußerst gelungenen Berufsschulabschluss freuen.