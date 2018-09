Villingen-Schwenningen Überwältigt von Hilfe an Familie Schwörer

Rückblende: Markus und Susanne Schwörer hatten zusammen mit ihrem Sohn ­Michael Pläne geschmiedet, wie es mit dem Milchviehbetrieb zukünftig weitergehen soll und wie man den Betrieb ertüchtigt, um die Hofnachfolge zu ermöglichen. All das schien durch den Verlust der Tiere und die damit verbundenen erheblichen finanziellen Schwierigkeiten plötzlich in Frage gestellt.

Als die Bäuerin Martina Braun aus Linach von dem Schicksal der Familie Schwörer erfuhr, wurde sie aktiv, hat einen Spendenaufruf gestartet, um aus der größten Not zu helfen. "In nur drei Wochen ist ein hoher fünfstelliger Betrag auf dem eigens dafür eingerichteten Spendenkonto angekommen. 730 Menschen, Institutionen und Betriebe haben diese Summe gespendet", freut sich die Abgeordnete. "Ich bin vollkommen platt, wie hilfsbereit die Menschen sind! Mein Dank gilt allen, die dem Spendenaufruf gefolgt sind und dazu beigetragen haben, dass dieser Familienbetrieb nun weiter bestehen kann", teilt Martina Braun weiter mit.

Auch die Schwörers seien schier sprachlos über die schnelle und unkomplizierte Hilfe so vieler Menschen. "Wir sind so überwältigt, dass wir es nicht in Worte fassen können, wie viel Hilfsbereitschaft in jeglicher Form uns in dieser schwierigen Situation entgegengebracht wurde", sagt Jungbauer Michael Schwörer. Susanne Schwörer ergänzt: "Unser Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern, aber auch den Behörden und Institutionen, die uns in der Zeit begleitet haben."