Villingen-Schwenningen Übervolle Busse sorgen für Ärger

Der Gesamtelternbeirat der Stadt (GEB), allen voran dessen neu gewählter Vorsitzender Tino Berthold, hat das Thema aufgegriffen und eine Umfrage gestartet. Deren Ergebnisse liegen jetzt in Form von etlichen Eltern-Mails vor, die er an Landkreis und Stadt weitergleitet habe, berichtete Berthold in der GEB-Herbstsitzung, diesmal in der Friedenschule in Schwenningen.