Villingen-Schwenningen Überlastung der Justiz entlastet Vergewaltiger

Aus freien Stücken sei die Frau, so war es in der Anklageschrift vermerkt, zu dem Mann nach St. Georgen gekommen. Sie habe sich nach Beziehungsstress von ihrem Partner getrennt und mitten in der Nacht eine neue Bleibe gesucht. Zwei weitläufig Bekannte hätten die Frau schließlich zu dem Mann nach St. Georgen gebracht, damit sie dort Unterschlupf finden könne.

Der Angeklagte und sein Opfer hatten getrunken. Sechs Bier soll die Frau intus gehabt haben, ehe sie zu den Tabletten gegriffen hat. Mit Alkohol hat sich die Arznei offenbar nicht vertragen. Die Frau sei auf dem Sofa des Mannes in einen tiefen, deliriumartigen Schlaf gefallen. Das nutzte ihr angeblicher Helfer aus: Er zog die Frau untenherum aus, verging sich zunächst oral an ihr, um sie schließlich zu vergewaltigen. Als der Mann auf ihr lag und sie penetrierte, sei das Opfer aufgewacht. Ihren Peiniger habe die Frau von sich gestoßen, ihn angeschrien, dass er aufhören solle. Von seinem Opfer habe er sofort abgelassen. Vor der späteren Anzeige, die die Frau gemeinsam mit ihrem ehemaligen Partner erstattet habe, bewahrte das den Wahl-St.-Georgener jedoch nicht. In einer Art Salamitaktik und nach vehementem Nachbohren der Kriminalbeamtin gab der Mann bei der Polizei später scheibchenweise zu, dass all das so passiert ist.