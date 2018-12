Villingen-Schwenningen Übergewicht wird zum dicken Problem

Schwarzwald-Baar-Kreis. Laut Robert-Koch-Institut sind in Deutschland etwa 24 Prozent aller Männer und Frauen stark übergewichtig. Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis ist Übergewicht und Adipositas weit verbreitet. Laut AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg waren 2017 im Landkreis rund 7800 AOK-Versicherte wegen Adipositas in Behandlung. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung im Kreis waren das knapp 17 000 Menschen oder acht Prozent der Bevölkerung. Hinzu komme laut AOK eine hohe Dunkelziffer von Personen, die noch nicht in Behandlung sind. Übergewicht ist weit verbreitet.

Da ist es kein Wunder, dass nach der kalorienreichen Weihnachtszeit sich viele als Vorsatz für das neue Jahr vornehmen, die Pfunde purzeln zu lassen. Aber: "Das Abnehmen selbst ist oft kein allzu großes Problem", sagt Lydia Fries-Spöcker, Ernährungsexpertin im AOK-Gesundheitszentrum Villingen-Schwenningen. "Die eigentliche Herausforderung ist, das angestrebte Gewicht dauerhaft zu halten. Wenn man die Risikofaktoren für Übergewicht kennt, kann man seinen Lebensstil aber gezielt ändern."

Für Übergewicht gebe es im Wesentlichen zwei Gründe: "Wir nehmen schlichtweg mehr Energie zu uns, als wir verbrauchen. Denn wir arbeiten im Sitzen, wir fahren im Sitzen zur Arbeit, wir verbringen den Großteil unserer Freizeit sitzend. Harte körperliche Arbeit oder lange Strecken mit Muskelkraft zurückzulegen ist heute nicht mehr gefordert." Grund Nummer zwei: "Nahrungsmittel sind quasi unbegrenzt verfügbar und enthalten oft zu viel Zucker." Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage greifen 23 Prozent der Baden-Württemberger fast täglich zu Süßigkeiten und weitere 27 Prozent naschen drei- bis fünfmal pro Woche. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, als Erwachsener nicht mehr als maximal 50 Gramm freien Zucker zu sich zu nehmen. Der tägliche Zuckerverbrauch in Deutschland beträgt jedoch durchschnittlich 90 Gramm pro Person – oft versteckt in Lebensmitteln wie Müsli, Fruchtjoghurt, Tiefkühlpizza, Säften oder Saucen. "Bei starkem Übergewicht, insbesondere Adipositas können noch weitere Ursachen hinzukommen", meint Lydia Fries-Spöcker.