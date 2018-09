VS-Villingen. Informationen zu aktuellen Veränderungen des Asylrechts in Deutschland und in der EU stehen im Mittelpunkt eines Vortrags am Mittwoch, 19. September, 19 Uhr, im Gemeindehaus der evangelischen Paulusgemeinde, Kalkofenstraße 44, Villingen. Referent ist Jürgen ­Blechinger, Jurist, Referent für Flucht und Migration beim Diakonischen Werk Baden und im Evangelischen Oberkirchenrat für Flucht, Migration und Interkulturelle Kompetenz zuständig.