Villingen-Schwenningen Über Schmierereien ärgern sich nicht nur die Stadtwerke

"Willkommen in Villingen ...wird das zeitnah entfernt?", fragt sich bereits am Sonntagnachmittag ein Mitglied der Facebook-Seite "Stadtgeflüster VS", der seinem Ärger mit einem Bild-Posting Luft macht. Ihn habe vor allem die "prominente Platzierung" irritiert und nachdenklich gemacht. "Da muss jemand schon sehr viel Freizeit und vor allem nicht viel im Kopf haben", mutmaßt er, "oder auch viele Ängste davor, zu kurz im Leben zu kommen." Leser des Schwarzwälder Boten schicken ebenfalls entrüstet Fotos von den Schmierereien in die Redaktion mit entsprechender Kommentierung: Das Trafo-Haus an der Ecke Alban-Dold-Straße/Vöhrenbacher Straße sei stark mit Symbolen aus dem rechten Bereich verunstaltet worden.

Da in dem Wohngebiet auch Einrichtungen der Jugendhilfe liegen, ergänzt der Doppelstädter, "finde ich das sehr bedenklich". Nebenbei werde auf dem Areal des alten Krankenhauses ein neues "Luxus"-Wohngebiet errichtet "und der Eindruck der dadurch entsteht, ist auch nicht besonders positiv".

Mitarbeitern der Stadtwerke VS fallen die einschlägigen Symbole ebenfalls sehr schnell auf. "Wir haben bereits Anzeige gestellt", kommentiert SVS-Pressesprecherin Susanna Kurz die Reaktion auf die ­politischen Schmierereien. Über das Ausmaß ist auch sie ­entsetzt. "So etwas haben wir immer wieder", fasst sie zu­sammen, aber Nazi-Symbole in diesem Ausmaß, "so was ­haben wir noch nicht gehabt". So schnell wie möglich sollen die Zeichen entfernt werden.