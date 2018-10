VS-Villingen. Am Donnerstag, 4. Oktober, trifft sich der Gesprächskreis Philosophie zu seiner monatlichen Themenbegegnung. In Abänderung des ursprünglich geplanten Vortrags (aus Termingründen) wird nun das Thema "Reicht eine Libelle, um Metaphysik zu erklären?" angeboten. Der Referent wird in einer Präsentation wichtige Aspekte in der Betrachtung der Philosophie der Metaphysik einbringen, in der anschließenden Diskussion ist eine Stellungnahme zum Vortrag erwünscht. Beginn ist um 20.15 Uhr im Vortragssaal der Heilig-Geist-Stiftung in Villingen, Am Affenberg 46/3, Ende der Veranstaltung gegen 22 Uhr, der Eintritt ist frei, Gäste sind jederzeit willkommen.