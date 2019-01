Villingen-Schwenningen. "Fastnacht, Fasching und Karneval in Europa – eine Entdeckungsreise durch 20 Länder" lautet der Titel eines Vortrags mit Werner Mezger, zu dem die Volkshochschule am Donnerstag, 31. Januar, 19 Uhr, in den Kleinen Saal im Theater am Ring in Villingen einlädt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gibt eine Abendkasse. Fastnacht, Fasching und Karneval sind keineswegs nur eng begrenzte regionale Brauchereignisse. Sehr ähnliche Maskenfiguren und Brauchformen, wie sie aus der schwäbisch-alemannischen Fasnet bekannt sind, gibt es auch in Belgien, Frankreich, Ober- und Mittelitalien, Sardinien, Spanien, Ungarn, Slowenien, Rumänien und Bulgarien. Werner Mezger, bekannt durch Buchveröffentlichungen, Rundfunk-und Fernsehsendungen, ist Professor für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie an der Universität Freiburg und Direktor des Freiburger Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa.