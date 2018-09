VS-Villingen. Einen Kurs "KESS erziehen" (mit Kinderbetreuung) bietet das Bildungswerk Villingen vom 25. September bis 23. Oktober an. Im Erziehungsalltag mit Kindern einen guten Weg zu finden, ist heute eine herausfordernde Aufgabe für Eltern. Es gilt Grenzen zu setzen, um Kindern Orientierung und Regelbewusstsein zu geben und zugleich Freiräume zu bieten, in denen Kinder selbstbestimmt wichtige Erfahrungen sammeln können. Wie dies auf respektvolle und achtsame Weise geschehen kann, ist Inhalt des KESS erziehen-Kurses, der jeweils von 14.30 bis 16.45 Uhr im Kindergarten St. Konrad in Villingen stattfinden wird. Das Angebot richtet sich an Eltern von Kindern ab dem zweiten Lebensjahr. Die Leitun ghat Patrizia Ruchlak, Erzieherin und KESS-Leiterin. Der Kurs kostet 60 Euro plus zehn Euro Material, Paare bezahlen 100 Euro Teilnahmegebühr. Anmeldung unter Telefon 07721/5 10 80 oder info@bildungszentrum-villingen.de.