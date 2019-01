Villingen-Schwenningen Über die Feiertage zu Hause bei der Familie

Da Belgien ein laizistischer Staat ist, in dem der Staat streng von der Kirche getrennt wird, gibt es keinen Religionsunterricht so wie bei uns in Deutschland, in dem sie es hätten lernen können. Auch in die Kirche gehen wir mit den Kindern quasi nie. Das liegt aber vielleicht auch an ihren unterschiedlichen Religionszugehörigkeiten und dem eher geringen Interesse.

Ich habe die Erzieher gefragt, wie denn Weihnachten in Belgien normalerweise gefeiert wird und es ist im Endeffekt genauso wie in Deutschland. Es gibt keine nationale Tradition von besonderer Bedeutung, die auf der Welt einzigartig wäre – schade eigentlich.

Da einer der Erzieher eine Ukulele mitgebracht hatte, haben wir angefangen, mit den Kindern zu singen. Ich kannte kaum eines der belgischen Weihnachtslieder, aber vereinzelt erkannte ich eine Melodie und so sangen wir zweisprachig "Stille Nacht". Und wo wir schon dabei waren, sangen wir noch mehr Lieder. Allerdings konnte kein Mitglied unseres kleinen Chores wirklich gut singen, und so sangen wir eher laut als schön, aber dafür voller Begeisterung.

Ein Essen der Extraklasse

Für mich ging es musikalisch weiter, denn in die Adventszeit fiel natürlich die Weihnachtsfeier der Fanfare de Nethen, meines neuen Musikvereins. Gleich am 1. Dezember traf sich der ganze Verein mit allen Musikern und Förderern und Fans zu einem eleganten Abendessen. Ich dachte im Voraus, dass es etwas Einfaches geben würde, im Stil von Saitenwürstle mit Spätzle. Mit einem Vier-Gänge-Menü der Extraklasse habe ich ganz sicher nicht gerechnet. Als Beispiel: Zum Dessert gab es Eistorten! Nicht, dass es nicht hervorragend geschmeckt hätte, aber ich fand es doch ein wenig übertrieben für einen so kleinen Verein. Die Stimmung war aber super. Spätestens, als dann die Förderer und Gäste irgendwann gingen und nur noch die Musiker da waren, startete die eigentliche Feier.

Mit den anderen Freiwilligen habe ich derweil an den Wochenenden die verschiedenen Weihnachtsmärkte Belgiens abgeklappert. Wir haben, als Gruppe gesehen, so ziemlich alle größeren Weihnachtsmärkte besucht. Anschließend haben wir ein Weihnachtsmarkt-Ranking erstellt, in dem wir die einzelnen Märkte verglichen haben. Besonders gut haben Brüssel und Lüttich abgeschnitten, die besonders in den Kategorien Vielfalt und gastronomischer Auswahl gepunktet haben. Der Markt in Antwerpen war auf verschiedene Plätze in der Stadt verteilt, worunter die Atmosphäre etwas litt. In Louvain-la-Neuve hingegen fehlte es an Musik. Der Glühwein hat aber überall gut geschmeckt. Apropos: Die Flamen im Norden Belgiens schreiben Glühwein übrigens genau wie wir Deutschen, obwohl sie für Wein normalerweise "wijn" schreiben. Da hat sich doch tatsächlich ein deutsches Wort eingeschlichen und flächendeckend festgesetzt.

Für die Feiertage selbst bin ich dann nach Hause gefahren, schließlich ist der Weg nicht so weit. Das wäre anders, wenn ich meinen Dienst in Peru oder Südafrika leisten würde. Trotzdem war es eine schwierige Entscheidung für mich, da die meisten Kinder aus meiner Einrichtung eben nicht zu ihren Eltern dürfen. Diese nahmen dann aber immerhin verschiedene Feriencamps wahr, weswegen ich mich am Ende doch dafür entschied, nach Hause zu fahren. Es war schließlich die richtige Entscheidung, und die Tage habe ich voll ausgenutzt: Ich habe lange Nächte mit meinen Kumpels verbracht, meine Familie wiedergesehen und einfach die Feiertage genossen. Es gab immerhin einiges zu erzählen.

Besonders toll für mich war es, am weihnachtlichen Musizieren der Stadtmusik auf dem Muslenplatz mitzuspielen. Das hat einfach wieder Spaß gemacht, und ich sah natürlich meine Musikerkollegen wieder. Es war fast so, als wäre ich nie weg gewesen!

Während viele Freiwillige auch gleich noch über Silvester in der Heimat blieben, ging es für mich recht schnell wieder zurück nach Belgien. Denn Silvester wurde dann in Brüssel gefeiert.

Spanische Tradition

Nachdem ich und ein paar andere Freiwillige am Abend noch gemeinsam gegessen hatten, fuhren wir gegen Mitternacht zum Atomium. Scheinbar wollte ganz Belgien auch dorthin, denn in der Metro konnte man nicht umfallen und auf dem Expo-Gelände waren unfassbar viele Menschen versammelt. Durch die notwendigen Polizeikontrollen entstanden dann auch noch riesige Rückstaus. Viele versuchten erst gar nicht mehr, bis zum Atomium zu kommen, und warteten etwas weiter weg auf das Feuerwerk. Auch wir standen um Mitternacht noch vor der Kontrolle. Das hielt uns aber nicht davon ab, das Jahr mit einer spanischen Tradition zu beginnen, die eine spanische Freiwillige mitgebracht hatte. Und so aß jeder von uns um Punkt 0 Uhr zwölf Trauben, damit unsere Wünsche für 2019 in Erfüllung gehen. Na, hoffentlich klappt das! Dann bestaunten wir das große Feuerwerk und tanzten, bis die Beine nicht mehr konnten.

Das Ende von 2018 und der Start ins Jahr 2019 war eine sehr schöne und spannende Zeit für mich. Das schönste Erlebnis war aber, als sich ein Kind in meiner Einrichtung nach meiner Rückkehr aus dem Weihnachtsurlaub neben mich setzte und sagte: "Ich bin froh, dass du wieder da bist." Das hat mich wirklich berührt und meine Weihnachtszeit perfekt gemacht.