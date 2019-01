VS-Villingen. Ist es sicherheitspolitisch riskanter, Atom­waffen herzustellen und zu besitzen oder sie ganz zu verbieten? Journalist, Autor und UNO-Korrespondent Andreas Zumach aus Genf erläutert am Donnerstag, 17. Januar, 19.30 Uhr, die Hintergründe des Streits um Atomwaffen. Zu dem Vortrag laden die Evangelische Erwachsenenbildung und das Friedensbündnis Villingen-Schwenningen in das Paulus-Gemeindehaus, Kalkofenstraße 44 in Villingen ein.