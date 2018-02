VS-Villingen. Das Bürgerforum "Leben und wohnen in der Villinger Innenstadt" bietet am Donnerstag, 1. März, 19 Uhr, im Abt-Gaiser-Haus einen Informationsabend zum Thema Brandschutz in der Villinger Innenstadt an. Es geht um Aspekte wie persönliche Vorkehrungen, bauliche Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen. Fachkundige Details gibt es an diesem Abend von Feuerwehrkommandant Ben Bockemühl.