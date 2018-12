Villingen-Schwenningen Über 800 Päckchen erfreuen Kinder

VS-Villingen (ir). Zum 92. Mal startet der Verein, diesmal mit drei 40-Tonner-Sattelscheppern und einem kleinen Begleitbus, um besonders bedürftigen Menschen in Rumänien zu helfen, die sich selbst nicht helfen können. Die Hilfsgüter werden jeweils ganz gezielt an verschiedene soziale Einrichtungen in Oradea verteilt: in armen Karpatendörfern und in Brasov an ein auf Initiative des Freundeskreises entstandenes Altenheim sowie an eine Landärztin und in einem ehemals deutschen Dorf.

Damit bei den zahlreichen Heimkindern, in einem Straßenkinderprojekt und in der Deutschen Schule echte Weihnachtsfreude aufkommen kann, dafür sorgten die Südstadtschule Villingen sowie die Kolpingsfamilie in St. Georgen, welche die Schulkinder dazu anregten, Päckchen zu packen. Insgesamt kamen rund 800 Päckchen zusammen, welche von den Villinger Helfern persönlich an die rumänischen Kinder verteilt werden.

Zahlreiche Lebensmittelpäckchen, die in den Armenvierteln und in abgelegenen Landgemeinden manchmal echte Überlebenshilfe bedeuten, packten diesmal die Frauengemeinschaften Brigachtal und Tenenbronn sowie die Altstadtpfarreien aus ­Konstanz. Fleißige Strickerinnen von Nah und Fern brachten wunderschöne selbstgestrickte Pullis, Mützchen, Schals und Strümpfe, welche wieder viel Begeisterung auslösen werden. Über die gespendeten Süßigkeiten dürfen sich auch die Bewohner der verschiedenen Altenheime in Oradea und in Brasov freuen. Pampers spendete wieder die Firma Hartmann, und eine gebraucht erworbene komplette Gromangan-Küche wird der Caritas künftig als Schüler- und Armenküche für mittellose Menschen dienen.