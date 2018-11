Villingen-Schwenningen Turnverein beklagt Bürokratismus

VS-Villingen. Den Besuch von Marcel Klinge, Bundestagsabgeordneter der FDP, Gemeinde- und Kreisrat sowie Mitglied im städtischen Sportausschuss nutzten der TVV-Vorsitzende Manfred Herzner und Geschäftsführer Sven ­Kieninger, um auf diese Probleme hinzuweisen.

Dem angesichts maroder und schlecht ausgestatteter Sportstätten bestehenden Mangel an Sporthallenkapazitäten will der Verein mit dem Bau einer Mehrzweckhalle bekanntlich selbst entgegenwirken. Mit den nicht mehr nutzbaren Sportgeländen der Goldenbühlschule in der Berliner Straße habe man zwar schon einen Wunschort, und der Gemeinderat hat auch eine positive Grundsatzentscheidung gefällt, sagte Her­zner, aber "finanziell werden wir das nicht alleine schaffen".

Ebenfalls um die Finanzierung geht es bei den Kooperationen des Vereins mit den Ganztagsbereichen von Schulen. Qualifizierte Übungsleiter gebe es nicht zum Nulltarif, so Kieninger. Nicht alle Schulen können oder wollen sich diese aber leisten. Der TVV arbeitet derzeit mit vier Grundschulen zusammen. Neuerdings kooperiere man auch mit drei Kindergärten, woran sich die Stadt immerhin mit einer "ordentlichen Bezuschussung" beteilige.