Villingen-Schwenningen Turngala in Deutenberghalle ausverkauft

Villingen-Schwenningen. Traditionell beginnt die Turngala des Badischen Turner-Bunds (BTB) und des Schwäbischen Turnerbunds (STB) nach den Weihnachtsfeiertagen in Villingen-Schwenningen. Am Mittwoch, 27. Dezember, 18.30 Uhr, erfolgt in der ausverkauften Deutenberghalle, (Spittelstraße 85, Schwenningen), der Start der beliebten Familienshow zum Jahreswechsel mit Akrobatik, Artistik und Ästhetik. "Der Turngala-Auftakt im Schwarzwald ist schon seit einigen Tagen ausverkauft, so dass 1200 Zuschauer in der Deutenberghalle die Premiere erleben werden", meldet Kristine Hartmann, die Projektleiterin des STB für die Gala, "und auch für die anderen Spielorte ist die Nachfrage sehr groß." Bis zum 14. Januar ist die Turngala anschließend in noch 19 Vorstellungen und in weiteren 14 Städten Baden-Württembergs zu sehen.