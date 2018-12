Villingen-Schwenningen Türen krachen schon vor dem Abriss

VS-Villingen. Der Trubel rund um die Jugendherberge in der St. Georgener Straße in Villingen ist eigentlich bereits verflogen. Die Zeiten, in denen Schüler oder andere Gäste der Stadt die günstige Übernachtungsmöglichkeit nutzen, gehören seit Ende Mai der Vergangenheit hat. Zumal die Glanzzeiten der Einrichtung – angesichts sinkender Übernachtungszahlen und der daraus resultierenden Schließung – ohnehin schon lange vorbei sind. So verfällt das Gebäude langsam aber sicher – und ist damit in einem Zustand, der für eine bestimmte Personengruppe interessant wird. Denn seitdem die Jugendherberge geschlossen ist, wird sie regelmäßig von verschiedenen Hilfs- und Rettungsorganisationen genutzt, die dort Übungen abhalten. "Das Gebäude ist leer und bietet sich auch deshalb an, weil es außerhalb der Stadt ist", berichtet Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, von den Gründen, warum die Jugendherberge bei den Helfern so beliebt ist. Eine Gebühr dafür falle nicht an.

Türöffnungen geprobt

Knapp sieben Organisationen hätten das Gebäude seit der Schließung bereits benutzt. Ende November führte beispielsweise das Technische Hilfswerk in den Räumlichkeiten eine Erkundungsübung durch. Bei der Polizei ist das Objekt aber ebenso beliebt. Bei der Bundespolizei standen vergangenen April in der Jugendherberge Türöffnungen taktisches Vorgehen im Mittelpunkt.