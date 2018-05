Villingen-Schwenningen Türen bleiben verschlossen

"Wir haben noch geschlossen, weil ein technischer Defekt das Bad zum Erliegen bringt. Die Filteranlage hat einen Riss, die Badewasseraufbereitung ist nicht mehr möglich. Die logische Konsequenz war für uns die sofortige Schließung des Bades." Der stellvertretende Abteilungsleiter Kai-Uwe Neumaier legt selbst Hand an, diesen Missstand so schnell wie möglich zu beseitigen. Neumaier rechnet damit, dass im Gürgele spätestens am 8. Juni die Freibadsaison beginnt. Parallel dazu läuft auch der vor zwei Jahren erfolgreich umgestaltete Kioskbetrieb. Derweil treffen sich die Vereinsmitglieder zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, in der sich der interimistisch tätige Richard Siegle offiziell um das Amt des Schriftführers bewirbt.

Alles paletti ist auch hinsichtlich der Kassenführung, die laut Neumaier in der vergangenen Sitzung aufgrund fehlender Belege keine Entlastung erhielt. Inzwischen liegen alle Belege vor, der Formfehler ist behoben. Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für das erste gemeinsame Sommerfest mit dem Naturheilverein am 21. Juli. Die Organisatoren der Abteilungen BFFL-FKK, Sonnenbädle und Sauna öffnen an diesem Tag die Türen des gesamten Geländes und bieten regelmäßig Führungen durch das Gürgele an. Auf dem Programm stehen zudem musikalische Unterhaltung, eine Tombola, Kinderschminken, kulinarische Spezialitäten und jede Menge Geselligkeit.

Das Sonnenbädle hat im Normalbetrieb bei schönem Wetter täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet und freut sich über jede ehrenamtliche Unterstützung. "Im Sonnenbädle gibt es für alle, die mithelfen wollen, immer etwas zu tun. Keiner wird wieder nach Hause geschickt", lacht der Vorsitzende Uwe Schondelmaier.