Villingen-Schwenningen Trotz hoher Kaufkraft sinkt der Umsatz

Im Schnitt liegt die Kaltmiete bei 7,71 Euro pro Quadratmeter, auf die gesamte Ladenfläche gesehen sind es 1037,17 Euro. Die durchschnittliche Größe eines Geschäfts in der Innenstadt beträgt 137,16 Quadratmeter. Die Miete macht zehn Prozent des Gesamtumsatzes eines Händlers aus. Das ist im Vergleich zum Baden-Württemberg-Durchschnitt (vier bis sieben Prozent) relativ hoch.

Vorteil: Die Preise sind stabil

"Wir haben den Vorteil, dass die Mietpreise in unserer Region in den vergangenen Jahren relativ stabil geblieben sind", erklärt Häsler und lobt zugleich die Vermieter. Denn die Umsätze sind rückläufig, da fällt die Miete neben den Personalkosten umso schwerer ins Gewicht.

Dass eine Immobilie immer im Zusammenhang mit der Lage und mit Trends zu sehen ist, geht aus dem Mietpreisspiegel ebenfalls hervor. Solch ein Trend ist in der Region die Konzentration auf Toplagen. Das zeigt: Die Lage ist der wichtigste Faktor, um Ladenflächen attraktiv zu machen. Lena Häsler beschreibt es deshalb als "Win-Win-Situation, wenn sich alle zusammenschließen" – Vermieter, Händler und Kommunen.

Der Bericht wird noch deutlicher: "Letztlich kommen Kommunen, Immobilienbesitzer und Gewerbetreibende nicht drum herum, in den Austausch zu treten, um dem Veröden von Innenstädten entgegenzuwirken und um erfolgreich zu bleiben." Dennoch werde künftig nicht mehr überall ein florierender Handel vorzufinden sein.

Weitere Informationen: www.schwarzwald-baar-heuberg.ihk.de/Branchen/Handel2/mietpreisspiegel/ 4262176

Miete

Händler müssen in Villingen-Schwenningen durchschnittlich 10,19 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter bezahlen. Die Preisspanne liegt zwischen 1,33 und 19,52 Euro für den Quadratmeter Zum Vergleich: In Rottweil werden 6,78 Euro fällig, in Schramberg sind es 5,42. Spaichingen liegt bei 5,53 Euro, Tuttlingen bei 5,09. Für Büroflächen werden in VS durchschnittlich 6,62 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete verlangt. Kaufkraft und Umsatz Laut IHK hat die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg eine hohe Kaufkraft, die über dem Bundesdurchschnitt liegt. Besonders hoch ist sie in den Städten Rottweil und Tuttlingen, unterdurchschnittlich in VS. Gleichzeitig liegt die Umsatzkennziffer in der Region unter dem Deutschlandschnitt. "Dies bedeutet, dass in der gesamten Region trotz der hohen Kaufkraft, unterdurchschnittlich viel Umsatz im Einzelhandel erzielt wird." Am umsatzstärksten ist Rottweil, gefolgt von Tuttlingen und VS.