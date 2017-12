Villingen-Schwenningen Trio steht auf höchstem Gipfel Nordamerikas

VS-Villingen. Die Bilder haben sie bis heute im Kopf, können sich noch gut an die Tage in den Camps auf verschiedenen Höhen erinnern und an den Tag, als die Temperaturen stiegen und sie bei "nur" Minus zehn Grad Celsius den Gipfel erklommen und ihnen bei herrlicher Weitsicht ganz Alaska zu Füßen lag: Aus Anselm Säger und Klaus Richter sprudeln die Erinnerungen an ihr Abenteuer nur so heraus. Sie sind nicht nur bei der Villinger Fasnet als "Die mit der Leiter" unterwegs, sondern klettern auch in den Bergen gerne gemeinsam in die Höhe.

Zumeist hat es die beiden bisher in die Alpen gezogen, doch nach seinem Alleingang auf den Elbrus sei er auf die Idee gekommen, sich an den kältesten Berg zu wagen, erzählt Säger. Der früher als Mount McKinley bekannte Gipfel, dem Barack Obama 2015 den alten einheimischen Namen "Denali – der Große" zurückgab, zählt zu den "Seven Summits", den höchsten Bergen der sieben Kontinente.

In Richter hatte er schnell einen Partner für seinen Plan gefunden, als Dritter im Bunde stieß Bernd Flaig aus Mariazell über den Obereschacher Lauftreff von Sport-Weiß dazu. Ein passendes Zeitfenster für alle drei im Frühsommer aufgetan, machten sie sich an die Ausarbeitung ihrer Unternehmung. Da jede Expedition in dem Gebiet einen Namen braucht, nannten sie sich kurzerhand "Black Forest Unicorns – Schwarzwälder Einhörner" und teilten die Aufgaben auf. An Richter war es, die Organisation mit den Behörden und dem Nationalpark in Alaska zu erledigen. Flaig kümmerte sich um das Frühstück, Säger besorgte Zelte und Lebensmittel fürs Mittagessen.