In den vergangenen Tagen haben Ortsarbeiter Markus Fischer, Hausmeister Patrick Veith und Ortschaftsrat Bernd Lohmiller (von links) auf dem Spielplatz am Greitweg in Marbach in einem gemeinsamen Arbeitseinsatz notwendige Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Es wurden Hecken und Bäume geschnitten, die Fallschutzmatten gereinigt, die Pflastersteine von Moos befreit sowie das Unkraut abgeflammt. Auch aus dem Sandkasten und der Sandfläche bei der Rutsche wurde zahlreiches Unkraut entfernt. Der 2016 von vielen Helfern sanierte Spielplatz in Marbach ist jetzt wieder attraktiver geworden und wird nach wie vor von kleineren Kindern gerne besucht. Familie Fritz Hug hat Wasser und Strom, die örtliche Malerfirma Würstl Geräte für die Arbeiten zur Verfügung gestellt. Foto: Lohmiller