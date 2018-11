Villingen-Schwenningen Trio löst Quartett bei den Gaysern ab

VS-Obereschach. Und so kam es dann auch, nachdem Melanie King, Michael Zimmermann und Stefanie Baumann über die zurückliegenden Ereignisse berichtet hatten. Dazu zählten zum Beispiel das neue Konzept, was den Rum- und Num-Umzug betrifft, das Aufstellen des Knochens und die Schmückung des Narrenbrunnens an Dreikönig, was ihrer Meinung nach gut ankam, bis zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zur Suche nach Vorstandsmitgliedern, Teilnahmen an Umzügen und Narrentreffen und den Gayser-Ball.

Zum letzten Mal in ihrer 17-jährigen Amtszeit als zweite und erste Säckelmeisterin verlas Cornelia Hermes den Kassenbericht, der ein deutliches Minus aufwies. Dieses kam durch Anschaffungen und Busfahrten zu auswärtigen Umzügen und Narrentreffen zustande. Dennoch votierte die Versammlung auf Antrag von Ortsvorsteher Klaus Martin einstimmig für die Entlastung, nachdem sich dieser bei der Gilde für den Mut zu Veränderungen, zur Pflege des Brauchtums und zur Bereitschaft an der Mitwirkung bei der großen Geburtstagsfeier anlässlich der 750-Jahrfeier am 19. Januar bedankt hatte.

Mit einer Überraschung begannen die Wahlen, indem Matthias Zimmermann bekannt gab, dass für die vier Vorstandsmitglieder Stefanie Baumann, Cornelia Hermes, Melanie King und Michael Zimmermann mit ihm, Patrick Fleig und Belinda Döring drei Kandidaten zur Verfügung stehen, welche die Ämter übernehmen würden, falls sie gewählt würden.