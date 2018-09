Villingen-Schwenningen Trinkwasser: Gastronomen gehen auf Nummer sicher

"Es hieß ja, dass das Wasser dieses Mal nicht gesundheitsgefährdend ist", sagt auch Gezim Amiti vom Café Romanca in der Kronenstraße. "Trotzdem kaufen wir, solange das Wasser gechlort wird, extra Wasserkanister, um die Qualität unserer Produkte sicher beizubehalten", erklärt er. Wie lange das Wasser noch gechlort wird, kann Susanna Kurz noch nicht beantworten. "Wir haben keinen Zeitdruck wie im vergangenen Jahr. Im August 2017 wollten wir erreichen, dass das Gesundheitsamt das Abkochgebot so schnell wie möglich aufhebt. Dieses Jahr muss die Bevölkerung nicht mit dieser Einschränkung leben und kann das Wasser regulär verwenden", so die Pressesprecherin.