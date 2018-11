Villingen-Schwenningen Trinkwasser-Chlorung wird eingestellt

Villingen-Schwenningen/Dauchingen - Der unangenehme Geruch im Trinkwasser sollte jetzt der Vergangenheit angehören. Denn: Nach dem Auftreten coliformer Keime im August wird die Stadtwerke VS GmbH (SVS) in Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem unabhängigen Technologiezentrum Wasser nun die Trinkwasserchlorung im Schwenninger Wassernetz, an dem verschiedene Stadtbezirke und auch Dauchingen hängen absetzen. Die SVS teilt am Montag Einzelheiten mit.