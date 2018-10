Villingen-Schwenningen Trinkwasser: Alternative zur Chlorung unerwünscht?

Adriano Camilli packt im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten aus: Auf dem Tisch stehen ein Spezialreiniger und ein Keimlöser. Gutachten bestätigen, dass der Spezialreiniger der Firma German Oekotec weder haut- noch augenreizend sei, erzählt er. Der auf der Basis von Natriumhypochlorit entwickelte Keimlöser zähle zu den unproblematischsten Wasseraufbereitungsstoffen. Er erfülle den hohen Standard der Richtlinien der EU-Ökoverordnung und sei laut der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren zur Wasseraufbereitung zugelassen. Er schraubt beide Flaschen auf und nimmt erst einmal einen Schluck aus einem der weißen Behälter: "Das ist völlig harmlos." Im Labor einer Apotheke, wie auch in einer städtischen Schule habe er bereits demonstriert, wie hoch einerseits der Wirkungsgrad des Reinigungsmittels und zum anderen, wie harmlos der Inhalt des Produktes sei, "ich habe mir da sogar Flüssigkeit ins Auge geschüttet", lächelt Camilli noch heute über die verdutzten Gesichter. "Bei dem Keimlöser, ist das nicht anders", kommentiert er und tippt auf die knapp 20 Zentimeter lange Flasche vor ihm: "Damit ließe sich das Trinkwasser in VS aufbereiten."

Aktenordner sagt alles

Im Klartext: Wenn, wie bereits schon zweimal in diesem Jahr, coliforme Bakterien im Hoheitsgebiet der Stadtwerke VS durch die Leitungen schwappen, "könnten die Stadtwerke getrost auf eine Chlorung mit Chlordioxid verzichten". Statt des bernsteinfarbenen toxischen Gases könne man auf jenes umweltftreundliches Produkt setzen, das Camilli als Partner der in Mönchweiler ansässigen Firma ZM-Industries vertreibt. An diesem Nachmittag geht es ihm nicht um die Vorzüge eines in Norddeutschland entwickelten Produktes, sondern um Gerechtigkeit: "Warum wird nicht mal geprüft, ob umweltfreundliche Produkte, nicht aggressive Reinigungsmittel im allgemeinen und Chlordioxid im Besonderen ersetzen könnten."