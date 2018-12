Villingen-Schwenningen Treue Sänger machen den Chor aus

Vorsitzende Brigitte Jani-Lutz bedauerte, dass die kleinen Sänger nicht anwesend waren, da ihre Leiterin krank war. Trotzdem war der Saal gut gefüllt mit Sängern, und Brigitte Jani-Lutz blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Der Kinderchor habe am 24. Juni einen tollen Auftritt gehabt, wobei dies auch an der hervorragenden Kooperation mit der Friedensschule gelegen habe, lobte sie. Auch das Kindermusical in der Aula der Friedensschule, es war ein Benefizkonzert für den "Bunten Kreis", sei sehr erfolgreich und unterhaltsam gewesen.

"Wenn die Kinder fehlen, singen wir Erwachsenen einfach länger", erklärte sie, und da alle Texte auslagen, konnten alle Anwesenden mitsingen. Der Frauenchor sang anschließend unter der Leitung von Gabriela Gollasch, dann brachten die "Little Voices" zusammen mit den "Young Voices" unter der Leitung von Daniel Süto Lieder wie "Joy to my soul" oder "We are the world" zu Gehör.

Brigitte Jani-Lutz konnte viele Sänger – einige hatten schon als Dreijährige mit dem Singen angefangen – ehren. Fabienne Stegmann, 17 Jahre, Katharina Welte, 16 Jahre, und Kira Fraude, 16 Jahre, wurden für zehn und 15 Jahre (Kira Fraude) Singen mit der Vereinsurkunde und einem besonderen Geschenk geehrt. Zehn Jahre sing Oliver Sandler im Erwachsenenchor, Erika Schmidt singt schon 20 Jahre im Chor, sie wurde mit der Goldenen Nadel vom Chorverband geehrt, Oliver Sandler erhielt den gravierten Bierseidel. Marianne Sieber, 85 Jahre, singt seit 20 Jahren im Chor, sie wurde unter anderem zum Ehrenmitglied ernannt. Gerda Knausberg, 86 Jahre und 50 Jahre im Liederkranz, war nicht anwesend.