Villingen-Schwenningen Treue Mitarbeiterinnen geehrt

Niedereschach (alb). Dass sich die Bewohner des von der Caritas betriebenen und von der "Sozialen Drehscheibe" Niedereschach und vielen ehrenamtlichen Kräften liebevoll unterstützten Pflegehaus am Eschachpark so wohl fühlen, geht auch auf das dort beschäftigte sehr engagierte Pflege- und Betreuungsteam zurück, wie der Leiter des Pflegehauses, David Liehner, bei der Mitarbeiterehrung betonte. "Ohne engagierte Mitarbeiter in der Pflege, kann keine erfolgreiche Arbeit geleistet werden", sagte Liehner und lobte im gleichen Atemzug alle Mitarbeiter für ihr großes Engagement im Dienste an den Bewohnern des Pflegehauses.