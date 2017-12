Villingen-Schwenningen Treue Beschäftigte ausgezeichnet

"Durchschnittlich über 13 Jahre sind die diesjährigen Jubilare in unserem Haus beschäftigt, das ist beachtlich, denn gerade auch die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Stützpfeiler unserer Arbeit in einer Zeit vieler Veränderungen. An ihre Erfahrung und ihr Wissen können die Neuen anknüpfen. Loyalität, Zuverlässigkeit und Zusammenhalt sind Qualitäten, die sowohl sichere Arbeitsplätze wie auch die Zukunft unserer Arbeit garantieren", äußerte sich Martin Hayer anerkennend.