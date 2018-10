Villingen-Schwenningen Tresore geknackt und in Rathaus eingebrochen

Auf der Flucht vor einer Gefängnisstrafe kehrte er in die Heimat zurück, um vor zwei Jahren wieder in Göppingen zu landen. Danach habe er ein Alkohol und Drogenproblem gehabt, erklärte er. Ein mit viereinhalb Jahren Haft bestraftes 32-jähriges Bandenmitglied hatte in der Vergangenheit weder im Kosovo noch in Deutschland je Fuß gefasst und ist ebenfalls vorbestraft. Einem 33-jährigen Mitangeklagten aus Schonach konnte das Gericht die von der Staatsanwaltschaft vorgeworfene Beteiligung an einem Einbruch in das Rathaus in Furtwangen und eine vorgeworfene Hehlerei nicht nachweisen. Er wurde freigesprochen und erhält eine Entschädigung für rund neun Wochen erlittener Untersuchungshaft. Ein 35-jähriger Mann aus Geislingen war zwar an zahlreichen bandenmäßigen Einbruchsdiebstählen beteiligt, kam aber trotzdem mit einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren davon.

Er hatte die Mitangeklagten als Kronzeuge erheblich belastet und so wesentlich zur Aufklärung der Taten beigetragen. Seinen 33-jährigen Bruder, der nicht als Bandenmitglied angeklagt war, hat das Gericht bereits Anfang September zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt. Für die vier jetzt unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls verurteilten Männer ordnete das Gericht die Einziehung von insgesamt 125 000 Euro an. Für jeden einzelnen sind das Summen zwischen 22 000 und 40 000 Euro.