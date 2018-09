Unbekannte Täter beschädigen laut Polizei mutwillig einen Handlauf einer Treppe an der Städtischen Galerie und kippen eine Altpapiertonne aus. VS-Schwenningen. Im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, haben unbekannte Täter mit Gewalt den Handlauf einer Treppe an der Gebäuderückseite der Städtischen Galerie in der Friedrich-Ebert-Straße/Ecke Erzbergerstraße aus der Verankerung gerissen, teilt die Polizei mit. Zudem kippten die Unbekannten eine Altpapiertonne um und verteilten den Inhalt auf dem Gelände. Die Polizei Schwenningen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07720/8 50 00.