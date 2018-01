Villingen-Schwenningen. Am Montag, 22. Januar, 14.30 Uhr, findet das nächste Treffen der Initiative Schlaganfall statt. Das Thema lautet: "Bewegung ist gesund – und was hab ich davon?" Was bleibt beispielsweise für Schlaganfallpatienten, die mit spürbar eingeschränkten Bewegungen leben müssen? Referentin ist Andrea Reinhardt, AOK-Sportfachkraft für Rückenschule und unter anderem auch Bewegungsexpertin für Patienten nach Krebserkrankungen, für Herzpatienten und Menschen mit Wirbelsäulenproblemen. Betroffene, Angehörige und Interessierte sind ins Gesundheitsamt in Villingen, Herdstraße 4, Raum 105, im Erdgeschoss rechts eingeladen. Der Eintritt ist kostenlos.