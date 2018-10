Villingen-Schwenningen (ewk). Zum zweiten Jahrestag der Unterzeichnung der interreligiösen Friedenserklärung laden die Religionsgemeinschaften der Stadt ein, Zeichen zu setzen für den Frieden und Menschen unterschiedlicher Religionen zu begegnen. Diese Erklärung mit Leben zu füllen, hat sich ein Team von Christen unterschiedlicher Kirchen und Gemeinschaften der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in VS zum Ziel gesetzt. Beginn ist um 17 Uhr an der vor zwei Jahren gepflanzten Friedenslinde am Benediktinerring zwischen Modepark Röther und Riettor. Dort wird ein öffentliches Zeichen des Friedens gestaltet. Dazu spricht Oberbürgermeister Rupert Kubon. Um etwa 17.40 Uhr ist Zeit für Begegnung und Gespräche bei einem Abendessen im Martin-Luther-Haus an der Wehrstraße. Das Abendessen wird nach dem Motto "mitbringen und teilen" von allen Besuchern gemeinsam gestaltet. Die Besucher werden gebeten, eine Kleinigkeit an Fingerfood mitzubringen. Für Geschirr und Getränke ist gesorgt.