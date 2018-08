Villingen-Schwenningen Trauer um Schwenninger Uhrensammler Werner Pfänder

Seit 1985 empfing Pfänder seine Gäste und wusste zu vielen seiner gesammelten Uhren eine interessante Geschichte zu erzählen. Er sammelte auch gegen das Vergessen an, denn viele Jugendliche können sich heute nicht mehr vorstellen, dass ihr Stadtteil einmal die größte Uhrenstadt der Welt war. Mit Tränen in den Augen hat Werner Pfänder den Abriss der Mauthe-Fabrik gefilmt und diese Filme öfters bei Veranstaltungen gezeigt. In seinem Haus standen alle Uhren auf 10.32 Uhr, dies zeigten auch alle Uhren in den Katalogen von Mauthe.

60 bis 70 Prozent seiner über 2000 Uhren stammen nicht aus dem Firmennachlass, sondern wurden von ihm auf Flohmärkten und Onlineplattformen erworben. Dafür hat er auf vieles, wie zum Beispiel Reisen, verzichtet. Er wollte so viel Modelle wie möglich in seiner Sammlung haben. Der Hagel 2006, der das Dach seines Hauses beschädigte, zerstörte einige Uhren, die danach nur noch als Ersatzteillager dienen konnten.

Werner Pfänder war es eine besondere Freude, als der Freundeskreis von Bifora 2016 in dessen Museum in Schwäbisch-Gmünd eine Mauthe-Ausstellung mit seinen Uhren zeigte. Mauthe und Bifora hatten Geschäftsbeziehungen und später den gleichen Konkursverwalter. Seiner Zeit vorausschauend, übereignete Werner Pfänder 1998 seine gesamte Sammlung dem Trägerverein Uhrenindustriemuseum. Als er in das Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt übersiedelte, kam die Sammlung 2014 in das Depot des Museums und die schriftlichen Unterlagen ins Stadtarchiv, damit sie für die Benutzer einsehbar bleiben.

Viele Jahre bei den Technischen Diensten

Im Stadtbezirk Villingen ist Werner Pfänder vermutlich eher als Parkuhrenleerer oder als Beifahrer im Müllwagen in Erinnerung geblieben, denn nach dem Mauthe-Konkurs war er bei den Technischen Diensten VS beschäftigt. In der Geschäftsstelle des Schwenninger Heimatvereins war er ein gern gesehener ehrenamtlicher Mitarbeiter. In seinem Testament legte er fest, dass seine Bestattung in aller Stille in einem anonymen Gräberfeld auf dem Waldfriedhof in Schwenningen erfolgen soll.