Villingen-Schwenningen Trauer um Hermann Günthner

Geboren wurde Günthner am Silvestertag des Jahres 1954 in Bad Wildbad. Dem Nordschwarzwald blieb er lange treu, fasste dort auch beruflich Fuß. Bei einem Autohaus in Pforzheim absolvierte er eine Ausbildung zum Industriekaufmann und arbeitete sich schließlich zum Verkaufsleiter des Autohauses hoch. Sein Verkaufstalent fiel auf und so führte sein Weg zunächst als freier Handelsvertreter für den Schwarzwälder Boten in den Schwarzwald-Baar-Kreis und ins Kinzigtal.

Bad Dürrheim sollte Günthners neue Wahlheimat werden, wo man den fröhlichen Verlagsmitarbeiter in geselliger Runde auch häufig im Café Flair antreffen konnte. Seit nunmehr über 15 Jahren war er, zuletzt in der Funktion als festangestellter Sales-Manager, für den Verlag tätig, ehe er am Sonntag überraschend verstarb.

Er repräsentierte den Verlag auf Veranstaltungen, gewann neue Leser und war für viele bestehende Kunden ein wichtiger Ansprechpartner. Besonders bekannt war Günthner, weil er mit seiner kleinen Theke bei vielen Bäckerei-Filialen oder Supermärkten im Schwarzwald-Baar-Kreis und im Kinzigtal stand. Als immer freundlicher, respektvoller und höflicher Promotion-Mitarbeiter kam er schnell mit Passanten ins Gespräch und gewann mit seiner offenen Art viele neue Leser und lieferte den Redaktionen in all den Jahren auch manche heiße Geschichte.