Villingen-Schwenningen Trauer um Gaetano Calanni vom "Flughafen"

VS-Villingen (cos). Er wurde am Mittwoch mitten aus dem Leben gerissen. Der 59-jährige, passionierte Motorradfahrer starb bei einem tragischen Unfall auf der B500 auf Höhe der Gemeinde Breitnau. Es sei, so die Mitteilung der Polizei, zur Kollision zwischen dem überholenden Motorrad und einem abbiegenden Pkw gekommen. Beide Fahrzeug seien in Richtung Furtwangen unterwegs gewesen. Der Ein 59-jährige Motorradfahrer aus dem Raum Villingen-Schwenningen sei noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich laut Polizei um einen Kleintransporter zur Schülerbeförderung. Die Kinder in dem Fahrzeug blieben unverletzt. Freunde und Bekannte des beliebten Wirts zeigten sich am Mittwochabend tief bestürzt von dem plötzlichen Todesfall. Das Restaurant blieb am Abend mit Verweis auf einen Todesfall geschlossen.