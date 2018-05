Villingen-Schwenningen Transplantierte treiben für ihr Leben gern Sport

Das Wunder von Freiburg und noch mehr

Stefan Weiner denkt, wie er sagt, kaum an sein fremdes Organ. Zwar habe er durch die Medikamente sehr zugenommen, sei aber über den Sport derzeit dabei, sein Gewicht wieder in den Griff zu kriegen. Er hat neben seiner Niere auch eine zweite Familie geschenkt bekommen. Die Lebendspende seines Freundes verbindet die beiden Männer auf das Engste. Weiner ist im Vorstand sowohl des Billardvereins als auch des Sportverbandes VS. Er wird bei den Meisterschaften in seinem Sport nicht teilnehmen können – "Billard ist leider nicht vorgesehen". Doch er unterstützt seine Vorstandskollegin im Sportverband Beate Bea bei der Organisation.

Heike Bippus’ Leben hing am seidenen Faden. Ihr fehlte das Eiweiß, das ihre Lunge elastisch hielt. Mehrfach wurde sie als Organempfängerin abgelehnt, soziale Kontakte gingen verloren. Mit Hilfe von Michele Godest vom Diakonischen Werk schaffte es die Versicherungskauffrau schließlich auf die Hochdringlichkeitsliste und erhielt eine neue Lunge. Bei der Trans-Dia-DM wird sie auf dem Hubenloch zwei Kilometer walken.

Dramatischer Mangel an Spenderorganen

"Ohne mein Spenderherz würde ich heute nicht mehr leben", sagt Bernd Schwarzwälder. Der 55-Jährige war früher Schwimmer und trainiert derzeit wieder fleißig für die DM. Erst vor eineinhalb Jahren erhielt er ein neues Herz, nach 18 Jahren der Berufsunfähigkeit. Arbeiten wird der Krankenpfleger zwar nie wieder können, doch seine gesundheitliche Entwicklung mit einem Spenderherz gilt an der Uni-Klinik als das "Wunder von Freiburg".

Fünf transplantierte Menschen und ein Wunsch: "Wir wollen, dass sich jeder Mensch über Organspende Gedanken macht", sagt Bernd Schwarzwälder, der glaubt, dass die meisten Menschen nicht gegen Organspende sind, sondern einfach nicht daran denken, einen Organspendeausweis auszufüllen. Der Mangel an Spenderorganen hat längst dramatische Züge angenommen.

Martin Storz etwa trägt eine "Dominoleber" in sich. Sie wurde einem leberkranken Patienten entnommen, "war aber noch besser in Schuss als meine". Heike Bippus bestätigt, dass inzwischen sogar Raucherlungen transplantiert werden – Mangel senkt die Ansprüche. Erreichen wolle man mit der Ausrichtung der Deutschen Trans-Dia-Meisterschaft idealerweise eine Gesetzesänderung nach österreichischem Vorbild. Dort muss aktiv widersprechen, wer nach seinem Tod kein Organ spenden will.