Gleich vier Villinger Karatekämpfer waren beim Trainermeeting in Eppingen in Nordbaden vertreten. Unter den Augen von Jamal Measara ­(Ausbilder polizeilicher Spezialeinheiten wie SEK, LKA), mit den DKV- und Stilrichtungsreferenten Roland Lowinger und Athula Minithantri sowie dem Deutschen Kumite Meister Felix ­Dutten­höfer und weiteren Referenten aus Baden-Württemberg konnten die Shintaikaner ihr Wissen und Können vertiefen. Die Villinger Trainer ­Damiano ­Curcio und Johann Höfer verlängerten an diesem Wochenende in Eppingen erfolgreich ihre Trainerlizenz. Mit Stolz zeigt sich Dan-Anwärter Miki ­Stojanovic (von links) mit den Danträgern Johann Höfer, ­Valentin Singer und ­Damiano Curcio Foto: Shintaikan