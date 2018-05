Villingen-Schwenningen Trägerschaft wäre das i-Tüpfelchen

Idee zum Music-Contest

Mit weitreichenden Folgen: Gunnar Frey hatte einst die Idee zum "VS-Music-Contest". Schon zu Schulzeiten war er als Discjockey und Eventmanager tätig gewesen, hatte Schuldiscos veranstaltet und den Jugendtreff "Heilig Kreuz Café" eingerichtet.

Seine Leidenschaft wurde zum Beruf. Mit 21 verselbständigte er sich mit "Soundservice". Zum Licht- und Tonverleih und der Ausrichtung von Events an den Wochenenden kam ein Platten- und Comicladen im Brigach Business Center hinzu, der sich inzwischen in der Färbestraße etabliert hat und mit einer alljährlich ausgerichteten Platten- und Musikbörse Interessenten aus ganz Europa anlockt.

Seinen ursprünglichen Berufswunsch hat Gunnar Frey, inzwischen selbst Vater einer kleinen Tochter, nie vergessen. Er ist immer dabei, wenn Olaf Jungmann sein Märchenerzähler- und Puppenspielerfestival ausrichtet. Der gute Draht zum ehemaligen Stadtjugendpfleger und aktuellen Vorstandskollegen im Jugendförderungswerk, Dieter Sirringhaus, lässt beide immer wieder "gemeinsame Sache" für Kinder machen, unter anderem beim städtischen Kinderferienprogramm. Zuletzt richteten sie – in Anknüpfung an die Veranstaltungen im einstigen Familienpark – auf dem Brigachplatz am Bahnhof ein Osterfest mit Kasperletheater und Ostereiersuche aus.

Das Rad nicht neu erfinden, sondern einfach das machen, was Kindern Spaß macht, ist dabei Freys Devise. Nachdem der Familienpark geschlossen war, "retteten" Frey, Sirringhaus und ihre Mitstreiter die damalige Jugendscheune und konnten darin noch zwei Jahre für die Jugend Partys, ­Abifeiern und Konzerte ausrichten. Das Jugendförderungswerk war in dieser Zeit der Ansprechpartner für Jugendliche mit Ideen.

Scheune wird abgerissen

Dann kam 2006 das Schneebruchdrama von Bad Reichenhall – ein Hallendach brach ein und begrub 15 Menschen unter sich. Die Jugendscheune wurde deshalb aus Sicherheitsgründen geschlossen und später abgerissen.

"Keinen Vereinssitz und keine Räume mehr zu haben, das hat uns einige Mitglieder gekostet", gibt Gunnar Frey zu. Doch man nahm den Kampf um einen Ersatz auf, gemeinsam mit dem dafür gegründeten "Jugendforum". Der jetzt, nach mehr als zehn Jahren, gewonnen scheint, denn eine neue Jugend- und Kulturscheune entsteht. Ob sie im Sinne ihres einstigen Betreibers fortbesteht? Der Antwort auf diese Frage blicken Gunnar Frey und seine Vorstandkollegen gespannt entgegen. Schade findet er allerdings, dass bei der Planung des Gebäudes niemand gefragt wurde, der sich mit Jugend- und Kulturarbeit auskennt. "Wenn ich mir den Bau ansehe, blinkt bei mir schon so manche Warnleuchte", sagt er.

Von FUUD bis Steppachfest

Ganz gleich wie es weitergeht – das Jugendförderungswerk kooperiere in jedem Fall mit den Jugendhäusern und werde nicht müde, neue Ideen für die Jugend zu entwickeln, verspricht Frey. So wie ­FUUD, das "Fest umsonst und drinnen/draußen", das im vergangenen Jahr nach längerer Pause eine Neuauflage erlebte, wie der "Star Wars Tag", der am Freitag in neun Villinger Einzelhandelsgeschäften zu Gunsten des Jugendförderungswerkes stattfand oder das Steppachfest, das für den 26. Mai geplant ist.